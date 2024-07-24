وقع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو، على مرسوم إطلاق الطاقة، وهو البند الذي يحدد سعرًا خاضعًا للرقابة للكهرباء كإجراء لدعم الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تخلق قدرة جديدة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وقال الوزير: نطلق أداة لدعم انتقال قطاعنا الصناعي نحو مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملموس.

وبضمن المرسوم الموقع للشركات كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من النسيج الإنتاجي الإيطالي، أسعارًا أقل لتقليل تكاليف الكهرباء.

وتابع الوزير: علينا واجب مواصلة بناء الأسس لسياق ملائم قدر الإمكان لأولئك الذين يقومون بالأعمال التجارية.