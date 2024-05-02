قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو، اليوم، إن الحكومة تريد أن يكون لديها إطار قانوني جاهز للعودة إلى الطاقة النووية ضمن الهيئة التشريعية.

وبسؤاله عن إمكانية تغيير الإطار التشريعي للطاقة النووية داخل الهيئة التشريعية، أجاب بيكيتو “نعم”، مشيراً إلى أنها مهمة الحكومة والبرلمان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.