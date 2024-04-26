شدد وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، على ضرورة إيجاد توازن بين الذين يقولون إن كل شيء يجب أن يكون متجدداً و الذين يقولون إننا لا نستطيع ملء إيطاليا بتوربينات الرياح والألواح الكهروضوئية.

وقال الوزير إنه من الضروري إيجاد نقطة توازن حيث يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تفعل الكثير، مشيراً إلى هدف الخطة لتحقيق نمو ملحوظ في مصادر الطاقة المتجددة من الآن وحتى عام 2030.

وأشار فراتين إلى أن توقعات الخبراء والاقتصاديين فيما يتعلق بنمو واستهلاك الطاقة بحلول عام 2050 تخبرنا أنه سيتضاعف مقارنة باليوم، مع عدم إمكانية تحقيق تغطية الاستهلاك إلا بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.