انعقدت فعاليات “التعاون في مجال التعليم العالي والبحث والابتكار بين المغرب وإيطاليا” في مقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.

وروج لهذه المبادرة الوزارة الإيطالية للجامعات والبحث ومؤسسة ميد أور الإيطالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والسفارة الإيطالية بالرباط.

وحضر الفعاليات وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية آنا ماريا بيرنيني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي، والسفير الإيطالي بالرباط أرماندو باروكو.

وفي إطار الفرص الجديدة في مجال البحث والتدريب وأنشطة ريادة الأعمال، وقعت مؤسسة ميد أور ووزارة الجامعات والبحث في مارس الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ خطة ماتي.

وتعد المبادرة المرحلة الأولى من الحملة الترويجية حول خطة ماتي التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين العالمين الأكاديمي والصناعي الإيطالي والمغربي في مجال التعليم العالي والبحث.

وتندرج هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في سبتمبر الماضي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستلتزم من خلالها مؤسسة ميد أور بتمويل درجة الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث تُمنح للطالب المغربي المستحق.