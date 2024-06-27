قام وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بزيارة رسمية إلى ساحل العاج في 25 و26 و27 يونيو، حيث التقى بالجنرال فاجوندو ديوماندي، وزير الداخلية والأمن.

وشهد وزارة الداخلية ونظيره من ساحل العاج”حفل وضع الحجر الأول” لمشروع سيفيت في دهوبا، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والذي يتضمن بناء مراكز شرطة أخرى على الحدود مع ليبيريا و مع مالي، وتدريب العاملين في الشرطة بساحل العاج لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي أن الهدف الذي وضعناه لأنفسنا مع الوزير ديوماندي قبل عام، خلال زيارتي السابقة تم تحقيقه. إ

وشدد على أنها نتيجة تشهد على التفاهم والتآزر بين جميع اللاعبين في هذا المجال وتوطيد العلاقات بين بلدينا، وذلك بفضل حقيقة أن

وساحل العاج من بين الشركاء ذوي الأولوية في خطة ماتي من أجل أفريقيا.

وتابع بيانتيدوسي: حكومتنا تهدف إلى تعزيز عملية النمو التي ستجعل القارة الأفريقية واحدة من اللاعبين الرئيسيين في العقود المقبلة، كما تمنح الثقة للعديد من الشباب الذين لن يعودوا.