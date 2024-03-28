شارك رئيس مقاطعة فروزينوني، لوكا دي ستيفانو، صباح اليوم بالمحافظة في لجنة النظام العام والأمن، التي يترأسها بشكل استثنائي وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وقال دي ستيفانو على هامش الاجتماع: أود أن أشكر الوزير بيانتيدوسي مرة أخرى على استجابته لنداء عمدة فروزينوني، ريكاردو ماسترانجيلي، في وقت قصير جدًا. وهذا يظهر اهتمامه الكبير وحساسيته تجاه القضايا الحاسمة في أراضينا.

وأشار إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة التي أثرت على العاصمة، هناك حاجة لمزيد من الجهود المشتركة بين المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون لتكون قادرة على مكافحة الجريمة والمخالفات.

وقال إن الدولة عبرت بقوة من خلال حضور الوزير بيانتيدوسي، عن قربها من هذه المنطقة، موضحاً أن الأمر يتعلق بجانب أساسي للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان أكبر قدر ممكن من السلامة لمواطني المقاطعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.