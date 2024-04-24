وقع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ورئيس منطقة كالابريا روبرتو أوكيوتو، اليوم، على مذكرتي تفاهم بشأن منع مكافحة المافيا.

وأشار الوزير إلى أن منع الهجمات الإجرامية يعني ضمان النمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة، وتوفير فرص جديدة للتنمية الاجتماعية، موضحاً أن مثل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تزويد هيئات الوقاية والتحقيق بأدوات مفيدة ضد الذين يحاولون الاستيلاء بشكل غير مشروع على الموارد المخصصة للمجتمع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، عبر أوكيوتو عن الرضا عن الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الداخلية وجميع الفروع الإقليمية لوزارة الداخلية للمنطقة.