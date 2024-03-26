أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أنه في اجتماع أمس مع لجنة النظام والسلامة العامة، تم دراسة المخاطر، مشيراً إلى أن إيطاليا تقدم سيناريو مختلفًا عن الدول الأخرى، لكننا مع ذلك قمنا بتنفيذ أعمال وقائية من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية التي كانت مرتفعة جداً بعد 7 أكتوبر.

وقال بيانتيدوسي، في تصريحات له: اهتمامنا يتركز على ظاهرة التطرف التلقائي، ونريد اعتراض كل تهديد محتمل: في عام 2023 وحده، قمنا بتنفيذ 77 إجراء طرد ضد الأفراد الذين يعتبرون متطرفين متحملين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن التطرف يحدث بشكل رئيسي عبر شبكة الإنترنت، وهي مشكلة تؤثر على أوروبا بأكملها، مضيفاً: إنها تهديدات خطيرة، لكن قوات الشرطة لدينا ممتازة ولدينا ما يكفي من الأفراد لمواجهة هذا التهديد.