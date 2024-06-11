زار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي اليوم المغرب حيث التقى بنظيره عبد الوافي لفتيت ووزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق.

وأكد بيانتيدوسي أن “المغرب بلد صديق لإيطاليا ويشكل نقطة مرجعية قوية في منطقتي البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي، لتحقيق الاستقرار والقدرة على إدارة تحديات الأمن والهجرة”.

ومن جهتها، تعمل الحكومة الإيطالية على منع ومكافحة أعمال المتاجرين بالبشر في بلدان المنشأ والعبور الرئيسية، لتعزيز قنوات الهجرة القانونية، و عمليات العودة الطوعية إلى بلدان المهاجرين الأصلية.

وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء الودي كان أيضًا فرصة لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن من منظور مكافحة الإرهاب، مع تعزيز التعاون بين قوات الشرطة ومكافحة تهريب المخدرات والتعاون مع شرطة الإطفاء.

بالإضافة لذلك، جرى مناقشة أنشطة الأفراد المشتبه في قربهم من الدوائر الإرهابية، وتبادل الخبرات حول الأساليب المعتمدة لتشجيع مسارات مكافحة التطرف، ومكافحة التطرف الديني.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي أن المغرب يعد نموذجا موثوقا للانفتاح والتسامح، والدليل على ذلك المبادرات العديدة الهامة للحوار بين الأديان التي تعد الرباط موطنا لها.