شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش القمة الخارجية لمجموعة السبع في كابري، على ضرورة الحاجة لدعم أوكرانيا بشكل أسرع وأفضل من خلال توفير الغطاء الجوي لهم.

وقال بوريل: لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة فقط، بل يجب أن نتحمل مسؤوليتنا. لدينا صواريخ باتريوت، ولدينا أنظمة مضادة للصواريخ، ونحتاج إلى إخراجها من المستودعات وإرسالها إلى أوكرانيا، حيث تتصاعد الحرب، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك بسرعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.