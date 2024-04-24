دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤: تطلق شركة بنغاطي للتطوير الإماراتية، أضخم المشاريع في إمارة دبي، ومن المقرر أنيصبح مشروع “بن غاطي هيلز” التطوير الأكبر داخل المنطقة.

وستكشف “بن غاطي” عن تفاصيل المشروع من خلال حفل إطلاق حصري سيقام يوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ في منتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش في تمام الساعة السادسة مساءً والذي سيتبعه حفل مبيعات سيمتد إلى أربعة أيام.

وسيضم المشروع إجمالي 1666 وحدة سكنية و21 محلًا تجاريًا. مستوحاةمن الخطوط الطبيعية للتضاريس، يسعى “بن غاطي هيلز” إلى التقاطالأجواء الهادئة للتلال المتموجة وترجمتها إلى تحفة معمارية تجسد روح الهدوءوسط صخب الحياة في إمارة دبي.

وسيحتوي “بن غاطي هيلز” على حمامات سباحة خاصة وحدائق سماويةمتداخلة مع نسيج الهيكل المعماري مما يوفر حصرية فريدة للمشروع. وسوفيتباهى بثروة من التجارب المخصصة ضمن طابق المرافق الذي صمم بدقة عالية لتلبية كل وسائل الراحة. ويمكن للمقيمين والضيوف الاستمتاع بتجربة حصرية من خلال المرافق المميزة في هذا المشروع، مثل تجربة الشاطئالخاص والتأمل في وسط حدائق الزن الهادئة. كما سيوفر المشروع مجموعةواسعة من الملاعب لعشاق الرياضة بالإضافة إلى جناح ومركز صحي ومنطقةلعب للأطفال للباحثين عن الترفيه لهم ولعائلتهم.

تبرز المنطقة كموقع بارز لهذا المشروع الرائد، والذي يقع في موقعاستراتيجي على مقربة من نقاط الدخول والخروج في المجتمع. يقع المشروعمقابل دبي هيلز مول المرموق وسيكون على مقربة من الفنادق الفخمة مما يزيدمن جاذبيته وبروزه وسط المناظر الطبيعية النابضة بالحياة في المدينة.

وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي، محمد بن غاطي قائلًا: ” يسعدنا أن نعلن عن الكشف عن مشروعنا الأول بالقرب من دبي هيلز في منطقة مجمع دبي للعلوم. ونحن على ثقة كبيرة من أن بن غاطي هيلز لن يجتذبالمستثمرين المميزين الذين يبحثون عن فرص حصرية ومربحة فحسب، بلستعيد في نهاية المطاف تعريف المشهد العقاري الديناميكي في مدينة دبي. وأضاف: “نحن متحمسون للغاية للكشف عن كافة تفاصيل هذه التحفةالمعمارية قريبًا في حفل إطلاق حصري”.

نبذة عن بن غاطي للتطوير:

شركة “بن غاطي” للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، ودبي هيلز، والجداف، وقرية جميرا الدائرية وتمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.