أظهرت بيانات بنك إيطاليا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل معتدلاً خلال هذا العام وسيكتسب قوة أكبر بدءاً من النصف الثاني من عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الدخل المتاح والطلب الأجنبي.

وجاءت البيانات الواردة في توقعات الاقتصاد الكلي لإيطاليا لفترة الثلاث سنوات 2024-2026، والتي وضعها بنك إيطاليا كجزء من الممارسة المنسقة للنظام الأوروبي.

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024، و0.9% في عام 2025، و1.1% في عام 2026. ومقارنة بالتوقعات المنشورة في أبريل، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير هذا العام وينخفض ​​بمقدار عُشر نقطة في كل من عامي 2025 و2026 ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتراضات المستخلصة من الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأعلى قليلاً.