بنك إيطاليا يتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي عند +0.6% في عام 2024

ROMA - Roma 31-05-2017. Assemblea annuale Banca d'Italia. Nella foto Palazzo Koch. Sede Banca d'Italia (ROMA - 2017-05-31, Blow Up) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أظهرت بيانات بنك إيطاليا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل معتدلاً خلال هذا العام وسيكتسب قوة أكبر بدءاً من النصف الثاني من عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الدخل المتاح والطلب الأجنبي.

وجاءت البيانات الواردة في توقعات الاقتصاد الكلي لإيطاليا لفترة الثلاث سنوات 2024-2026، والتي وضعها بنك إيطاليا كجزء من الممارسة المنسقة للنظام الأوروبي.

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024، و0.9% في عام 2025، و1.1% في عام 2026. ومقارنة بالتوقعات المنشورة في أبريل، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير هذا العام وينخفض ​​بمقدار عُشر نقطة في كل من عامي 2025 و2026 ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتراضات المستخلصة من الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأعلى قليلاً.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE