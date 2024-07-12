قال بنك إيطاليا إنه بعد التوسع المعتدل في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للتقديرات واصل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا نموه بدرجة محدودة في الربيع.

وأضاف أن النمو تم دعمه مرة أخرى بالخدمات وخاصة السياحة التي تستفيد من الاتجاه الجيد في إنفاق المسافرين الأجانب.

وقال البنك إن النشاط انخفض في البناء والتصنيع، موضحاً أنه على جانب الطلب، يرتبط التوسع الإضافي في الصادرات والمؤشرات الإيجابية على الاستهلاك بإطار أقل ملاءمة للاستثمارات.

وتابع: سيرتفع الناتج بنسبة 0.6 في المائة في عام 2024 (بنسبة 0.8 باستثناء تعديل أيام العمل)، وبنسبة 0.9 في عام 2025 و1.1 في عام 2026.