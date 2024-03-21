قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة نشرت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، خلال جولته السادسة في الشرق الأوسط: لدينا قرار نطرحه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الآن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن تدعم الدول ذلك.

وتابع بلينكن لمحطة “الحدث” التلفزيونية خلال زيارة إلى السعودية لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس: أعتقد أن هذا سيبعث برسالة قوية، إشارة قوية.

واغتبر بلينكن أن ما يحدث في البحر الأحمر هو مشكلة دولية وليست أمريكية فقط، مؤكدا أن الضغوط مستمرة على إيران لاستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف الهجمات في البحر الأحمر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية أن واشنطن تدرس بدائل للتعامل مع حماس، مضيفاً: تسببت حماس بالكثير من المعاناة والموت للفلسطينيين.

وعبر بلينكن عن تفاؤل بلاده بشأن اتفاق تبادل بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أنه سيناقش حكم غزة بعد الحرب خلال جولته الحالية في الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومن المنتظر أن يصل بلينكن إلى القاهرة اليوم لبحث أزمة غزة وكيفية التوصل إلى هدنة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر المحطة الثانية في جولته السادسة في الشرق الأوسط والتي سيزور فيها إسرائيل غدا.

وكان بلينكن زار السعودية أمس حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة. وقال إن اللقاء ناقش التطورات في قطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية ومواجهة تداعياتها من الناحية الأمنية والإنسانية.