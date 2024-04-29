وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، في مستهل جولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الزيارة الجديدة إلى المنطقة إلى تعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، واتفاقية الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يجتمع بلينكن، الذي سيزور الأردن وإسرائيل لاحقا، في الرياض مع وزراء خارجية دول الخليج والدول الأوروبية الزائرين لمناقشة خطط “اليوم التالي” لإعادة إعمار غزة ما بعد الحرب.