قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظرائه في مجموعة السبع إن واشنطن تعتقد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، تحدث بلينكن مع نظرائه وسط الجهود الأمريكية لتخفيف التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الهجوم الإيراني أمر لا مفر منه بعد مقتل مسؤولين كبار في حزب الله وحماس الأسبوع الماضي.

وأبلغ بلينكن نظراءه أن الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب حرب إقليمية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم الإيراني المخطط له.