بلينكن: إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة

Brussels - Belgium, Brussels - April 4, 2023 Antony Blinken, Secretary of State, United States (Brussels - 2023-04-04, EUC/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظرائه في مجموعة السبع إن واشنطن تعتقد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، تحدث بلينكن مع نظرائه وسط الجهود الأمريكية لتخفيف التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الهجوم الإيراني أمر لا مفر منه بعد مقتل مسؤولين كبار في حزب الله وحماس الأسبوع الماضي.

وأبلغ بلينكن نظراءه أن الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب حرب إقليمية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم الإيراني المخطط له.

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