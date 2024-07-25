التقى المدير العام للصندوق الليبي للتنمية والإعمار بلقاسم خليفة حفتر، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الصندوق في بيان أن بلقاسم وفيدان “ناقشا سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين”.

ووقع المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من عقود العمل مع شركات تركية وإماراتية لتنفيذ العديد من مشاريع إعادة الإعمار.

وجاء ذلك بشكل خاص في المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وكذلك مدينتي بنغازي وأجدابيا.