عبر أنجيلو أرجينتو، رئيس منظمة الثقافة الإيطالية، عن الإمتنان الشديد للغاية للسفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبريني والملحق الثقافي للسفارة مارسيلو ماتيرا ورئيس غرفة التجارة الليبية الإيطالية نيكولا كوليتشي على نجاح المهمة الأولى للثقافة الإيطالية Cultura Italiae كمنظمة غير حكومية تابعة لليونسكو وعلى سلسلة اللقاءات المهمة والمثمرة التي عقدت في طرابلس.

وأشار إلى لقاء مع وزيرة الثقافة والمعرفة الليبية مبروكة توغي عثمان والتي سيتم التوقيع معها على سلسلة من مذكرات التفاهم لتفعيل مشاريع تعاونية مختلفة.

وتحظى المشاريع التي طلبت الحكومة الليبية التعاون بشأنها بأهمية خاصة، ولا سيما تلك المتعلقة بطلب المساعدة في إعداد ملفات الطلبات الخاصة باعتراف اليونسكو بالتراث الليبي المادي وغير المادي ولتحديد الخطة الاستراتيجية لإعادة إطلاق السياحة ودعم الأعمال الإبداعية والثقافية، مع الإشارة بشكل خاص إلى الأعمال الحرفية والفنية والأزياء.

ويأتي هذا بالإضافة إلى إعادة إطلاق نظام الاستقبال والإبداع السمعي البصري.

وكان هناك اجتماع مهم آخر هو الاجتماع مع رئيس الإدارة الوطنية للآثار في قلعة روسي في طرابلس، والذي تم التطرق معه إلى موضوع استعادة الأصول الأثرية، ولا سيما المواقع الخمسة التابعة لليونسكو، والتي تأثر بعضها بالحرب الأخيرة.

وقال ارجينتو إن ليبيا بلد يجب مساعدته للخروج من الأزمة والذي يجب على إيطاليا الاستثمار فيه لسببين، الأول بسبب العادات القديمة وتاريخ القواسم المشتركة، والثاني لأننا إذا لم نفعل ذلك فسيفعله شخص آخر وماذا اليوم لا تزال هناك فرصة.