انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض.

وكتب بايدن على منصة إكس: على الرغم من أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، إلا أنني أعتقد أنه من مصلحة الحزب والدولة التخلي عن السباق والتركيز خلال الفترة المتبقية من ولايتي على القيام بواجباتي كرئيس.

وأعلن أيضًا أنه سيتحدث إلى الأمة خلال الأسبوع، معربا عن “امتنانه العميق لكل من عمل على إعادة انتخابي” و”نائبة الرئيس كامالا هاريس”، “الشريكة الاستثنائية”.