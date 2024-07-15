بعد 24 ساعة فقط من نجاة منافسه دونالد ترامب من محاولة اغتيال يوم السبت، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأمريكيين للمرة الثالثة مساء الأحد، وهذه المرة من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وقال بايدن للأمة إن الجميع بحاجة الآن إلى “خفض درجة الحرارة في سياستنا”.

وأكد في خطاب بثه التلفزيون: “لا يمكننا، ولا يجب علينا أن نتبع هذا المسار في أمريكا”.

وتابع: لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف، لأي عنف. لا استثناء. ولا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا العنف أمرا طبيعيا.

وقال بايدن إنه يتوقع أن يهاجم ترامب وحلفاؤه سجله خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يبدأ الاثنين في ميلووكي، لكنه حث الأمريكيين على التراجع عن سياسات الكراهية والانقسام التي تؤدي إلى العنف.

وقال بايدن إنه لا تزال هناك عدة نقاط تحتاج إلى توضيح. وأضاف: ما زلنا لا نعرف دوافع المهاجم، وما هي علاقاته، وما إذا كان قد حصل على دعم من أي شخص

وشدد الرئيس الأمريكي أيضًا على أنه أمر جهاز الخدمة السرية بمراجعة الترتيبات الأمنية لمؤتمر الحزب الجمهوري، ووعد بأن يزود جهاز الخدمة السرية ترامب بجميع الموارد وإجراءات الحماية اللازمة لضمان استمرار سلامته.

من جانبه، وصل دونالد ترامب إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد ظهر يوم الأحد، معلنًا أنه إذا كان هو وفريقه قد فكروا في البداية في تأجيل المغادرة لبضعة أيام، فقد قرروا بعد ذلك أن محاولة قتله ما كان ينبغي أن تغير شيئًا في الخطط.

ويبدأ المؤتمر يوم الاثنين وينتهي يوم الخميس بإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه وخطابه الأخير.

و كشف الرئيس السابق، في مقابلة مع “واشنطن إكزامينر”، أنه غيّر خطابه بعد أحداث السبت. وقال ترامب إنه في البداية كان ينوي التركيز فقط على مهاجمة جو بايدن وسياساته المضللة. وقال ترامب: “الآن ستكون المحادثة مختلفة تمامًا، وستكون فرصة لتوحيد البلاد” و”العالم أجمع”.