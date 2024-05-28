قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة يوم الذكرى “ذكروا الذين ماتوا لتحيا أمتنا”.

ووفقاً للتقاليد، شارك الرئيس في الحفل السنوي الذي أقيم في مقبرة أرلينغتون، خارج واشنطن، لإحياء ذكرى الذين فقدوا حياتهم من أجل فكرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الاحتفال الوطني الـ156 بيوم الذكرى، تجمع آلاف المواطنين لإحياء ذكرى أحبائهم الذين خدموا في القوات المسلحة الأمريكية ووضعوا الزهور والأعلام الأمريكية على شواهد القبور البالغ عددها 228 ألفًا في المقبرة.

وشارك بايدن برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مراسم وضع أكاليل الغار على قبر الجندي المجهول.

و استذكر الرئيس بايدن ابنه، وهو رائد في الحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي، والذي وافته المنية قبل 9 سنوات بسرطان الدماغ بسبب تعرضه للمواد الأحفورية في الحفر العسكرية في العراق.