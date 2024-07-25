قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينبغي أن يقف أي شيء على الإطلاق في طريق حماية ديمقراطيتنا، وهذا يشمل الطموح الشخصي.

وأضاف: لذلك قررت أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تسليم عصا القيادة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد أمتنا.

وتابع بايدن: أعلم أن هناك وقت ومكان لسنوات طويلة من الخبرة في الحياة العامة، ولكن هناك أيضًا وقت ومكان للأصوات الجديدة، ونعم، الأصوات الأصغر سنًا، وهذا الوقت هو الآن.

جاءت تصريحات بايدن على خلفية قراره بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وأضاف بايدن: كان شرف حياتي أن أخدم كرئيس لكم، لكن الدفاع عن ديمقراطيتنا، التي هي على المحك، أهم من أي لقب.

وأشار إلى أن أمريكا تمر بنقطة تحول، في واحدة من تلك اللحظات النادرة في التاريخ حيث تحدد القرارات التي نتخذها اليوم مصير أمتنا والعالم لعقود قادمة.