قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة السبع حققت هدفا هائلا وهو استخدام الفائدة على الأصول الروسية المجمدة لجعلها متاحة لأوكرانيا.

جاءت تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في قمة مجموعة السبع.

وأضاف بايدن: بهذا الاتفاق الذي وقعناه، تم اتخاذ خطوات مهمة تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستطيع الفوز، ولن يتمكن من تقسيمنا وسنواصل دعم أوكرانيا حتى الفوز في هذه الحرب.