أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات بايدن في كلمة قصيرة أمام الصحافة في البيت الأبيض، بشأن الهجوم على المرشح دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، والذي تسبب في إصابة الرئيس السابق بجروح طفيفة.

وقال ترامب إن محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله كأمة، مضيفاً: لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع أو أي نوع آخر من العنف.

وأعرب بايدن عن تعازيه لعائلة الضحية، وهو رجل إطفاء متقاعد، وقال إنه أجرى “محادثة قصيرة ولكن ممتعة” مع ترامب.