بايدن بعد الهجوم ضد ترامب: نحتاج إلى الوحدة ضد العنف

President Joe Biden delivers remarks after former President Donald Trump was injured following a shooting at a July 13 election rally in Pennsylvania in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC on Sunday, July 14, 2024. The attack on Saturday killed one spectator at the scene and left two others critically injured. Photo by Bonnie Cash/Pool/Sipa USA

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات بايدن في كلمة قصيرة أمام الصحافة في البيت الأبيض، بشأن الهجوم على المرشح دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، والذي تسبب في إصابة الرئيس السابق بجروح طفيفة.

وقال ترامب إن محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله كأمة، مضيفاً: لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع أو أي نوع آخر من العنف.

وأعرب بايدن عن تعازيه لعائلة الضحية، وهو رجل إطفاء متقاعد، وقال إنه أجرى “محادثة قصيرة ولكن ممتعة” مع ترامب.

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