قال محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، اليوم، إنه بالنسبة لإيطاليا، فإن تعزيز الشراكة مع أفريقيا يمكن أن يكون له قيمة استراتيجية.

وأضاف بانيتا، في كلمته في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر بنك إيطاليا السنوي – وزارة الخارجية والتعاون حول “التجزئة الاقتصادية والسياسية: الآثار على التعددية والشراكات الإقليمية”، أن إمكانات التوسع في القارة واضحة، وكذلك تأخرها الاقتصادي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى وفرة الموارد الطبيعية بما في ذلك المواد الخام الأساسية لإنتاج الطاقة المتجددة مع عدد متزايد من السكان الشباب، موضحاً أنه في غياب سياسات التعاون والمساعدة بعيدة النظر، سيكون من الصعب وقف ضغط هجرة السكان الأفارقة نحو المناطق لتوفير ظروف معيشية أفضل. وأكد بانيتا أن برنامج مجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية يمثل دورا مركزيا لقضايا التنمية والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع أفريقيا، وذلك استمرارا للمبادرات الجارية بالفعل على المستوى الدولي، مثل ما يسمى بالشراكة من أجل النهوض. وقال إن خطة ماتي للحكومة الإيطالية تهدف أيضًا إلى تعزيز مبادرات التعاون مع البلدان الأفريقية، خاصة فيما يتعلق ببناء أعمال البنية التحتية، التي تفتخر فيها الشركات الإيطالية بخبرتها القوية في القارة.