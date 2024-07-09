قال محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، اليوم، إن النمو يسير بوتيرة معتدلة في إيطاليا.

وأضاف أنه لم يكن لانكماش الائتمان الممنوح للاقتصاد نتيجة للقيود النقدية آثار تخريبية، على عكس ما حدث في الماضي.

وأشار بانيتا إلى أن هذا يعكس الدخل القوي وحالة رأس المال للبنوك، والتي ساهم فيها الإصلاح التنظيمي الذي تم إطلاقه بعد الأزمة المالية.

وتابع بانيتا: تعزيز الشركات، والوضع المالي القوي للعائلات وقوة البنوك يسمح لنا بالتطلع إلى الأمام بثقة، ولكن يجب ألا يؤدي إلى التفاؤل المفرط.