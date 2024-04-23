قال محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، إن النزاعات الجيوسياسية و دراما الحرب تسفر عن آثار تتجاوز حدود البلدان المعنية وتولد مخاطر اقتصادية وتعيق التبادل الدولي للسلع و الخدمات مع التسبب في تجزئة الاقتصاد العالمي.

وأضاف بانيتا، في محاضرة قضائية بمناسبة منح جامعة روما تري الدرجة الفخرية في العلوم القانونية والمصرفية والمالية أن الاقتصاد الأوروبي معرض بشكل خاص لعواقب تجزئة التجارة العالمية نتيجة لتكامله الإنتاجي والمالي الوثيق مع بقية العالم ونموذجه التنموي الذي يعتمد على استيراد الموارد الطبيعية والقائم على الطلب الأجنبي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشدد على الحاجة إلى إعادة النظر في نموذج النمو الأوروبي، مضيفاً: على مدى العقدين الماضيين، أفرط اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الطلب الأجنبي وعاقب الطلب المحلي، على عكس الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن النزاعات التجارية والصدمات العالمية تجعل استراتيجية النمو هذه أقل استدامة وأكثر خطورة.