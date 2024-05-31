أكد محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا أن ايطاليا قادرة على التغلب على الصعوبات للعودة إلى النمو.

وأضاف بانيتا: لا أستطيع أن أصدق أن دولة لها تاريخنا ومواردنا وإمكاناتنا، والتي تمكنت مع الدول الأعضاء الأخرى من إنشاء مجتمع يضمن التنمية والرفاهية والتعايش السلمي لملايين الأوروبيين لا يمكن اليوم التغلب على الصعوبات الموجودة التي يراها الجميع.

وأشار بانيتا إلى أن إيطاليا ساعدت في تأسيس الاتحاد الأوروبي: والآن تستطيع، بل ويجب عليها، أن تساهم في تقدمه.

وتابع أن التعافي المسجل بعد أزمة الوباء كان أعلى من التوقعات وتوقعات الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة.

وقال المحافظ إنه في منطقة اليورو، يعد الاقتصاد الإيطالي هو الاقتصاد الذي سجل أدنى نمو في الناتج لكل فرد في الربع الأخير من القرن. وظلت إنتاجية العمل راكدة؛ وأوضح المحافظ أنه في عام 2023 فقط عادت الاستثمارات لتتجاوز مستوى ما قبل الأزمة المالية، في حين أن إجمالي ساعات العمل لم تنتعش بعد.