قال يوفان بالاليتش، زعيم حزب الشعب الصربي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية الإيطالية، في مقابلة مع وكالة إيطاليا برس، إن هناك رغبة مفتوحة من منطقة البلقان بأكملها للانضمام بسرعة إلى الاتحاد الأوروبي، لأسباب أمنية وجيوسياسية.

وأضاف بالاليتش: نشعر بالدعم الإيطالي، لكن بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، فإن إيطاليا لا تريد فرض شروط علينا. يجب أن تكون صربيا عضوا في الاتحاد الأوروبي إذا أريد لمنطقة البلقان أن تستقر في المستقبل.

وأكد أن إيطاليا تبنت موقف متوازن، مع سياسة تهدف إلى إيجاد نتيجة يمكن أن يكون الجميع راضين عنها، مضيفًا: إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني أو الثالث لصربيا.

وتابع بالاليتش: هناك 1300 شركة إيطالية موجودة في بلجراد، والتي ترى فرصة استثمارية، مشيراً إلى أن صربيا ستكون أيضًا ضيفًا على معرض إكسبو 2027، داعياً جميع الشركات الإيطالية للحضور وتقديم التميز الإيطالي.