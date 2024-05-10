قالت المديرة العامة للمنظمة الإيطالية Confagricoltura، أناماريا باريلي، إن الزراعة القوية والمستدامة تساهم في صلابة البلاد، وتضمن الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وتحدثت باريلي، خلال كلمتها في القمة الأوروبية للابتكار من أجل الاستدامة في روما، عن تقاسم الشركات الزراعية التحديات الرئيسية اليوم مع الصناعة، من خلال نموذج إنتاج موجه بشكل متزايد نحو سلاسل التوريد الذكية التي تجمع بين الإنتاجية والكفاءة والاهتمام بالبيئة للتنافس في الأسواق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت باركيلي إلى إطلاق Confagricoltura واتحاد الأغذية الإيطالي مشروع Mediterranea، الذي يوحد عالم القطاع الأولي وعالم التحول الصناعي، ويربط بين سلاسل الأغذية الزراعية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.