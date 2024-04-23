قال رئيس إقليم بازيليكاتا فيتو باردي في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج الانتخابات الإقليمية إن المواطنين مهتمون جدًا بالأشياء التي يتم إنجازها.

واعتبر أن التحدي الحقيقي هو الاستمرار في ممارسة نفس النوع من السياسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: لن نغادر الآن لأننا فزنا في الانتخابات، نحن في حالة استمرارية.

وقال إن الأنشطة في مجال الرعاية الصحية جارية بالفعل، على سبيل المثال عندما نتحدث عن تعزيز التوظيف، وجميع العمليات الجارية.