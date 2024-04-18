.

تصدر الأغنية المنفردة الجديدة الحب سيبقى “Love willsurgive” رقميًا في 25 أبريل (تسجيلات كولومبيا/سوني ميوزيك)، بواسطة باربرا سترايسند التي سجلت الأغنية الختامية لمسلسل Sky and Peacock.

وهذه هي الأغنية الأولى لسترايسند لمسلسل تلفزيوني، والذي سيتم إطلاقه عالميًا في 2 مايو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

والأغنية من إنتاج والتر أفاناسييف وبيتر آشر. في حين أن باربرا سترايسند وجاي لاندرز ورسل إيمانويل هم المنتجون التنفيذيون. والأغنية من تأليف هانز زيمر، الحائز على جائزتي الأوسكار، بالتعاون مع المرشحة لجائزة إيمي كارا تالف.