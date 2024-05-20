يزور وكيل وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالي كلاوديو باربارو، نيروبي يومي 21 و 22 مايو لحضور المؤتمر العالمي التاسع للوكالة الدولية للطاقة بشأن كفاءة الطاقة، ممثلاً للحكومة، بتفويض من الوزير جيلبرتو بيكيتو.

وقال باربارو لوكالة إيطاليا برس للأنباء إنها المهمة الثالثة التي يقوم بها نيابة عن حكومة كينيا، البلد الذي ترتبط روما معه باتفاقيات مختلفة فيما يتعلق بالحلول المتعلقة بالبيئة والطاقة.

وأشار إلى أنه لدى الوزارة برنامج تعاون مكثف للغاية يركز على كينيا والقارة الأفريقية بأكملها و أن إيطاليا أكدت في إطار رئاستها لمجموعة السبع وتمشيا مع خطة ماتي، على أهمية تعزيز الشراكة مع البلدان الأفريقية والتعاون لتحقيق أهداف إزالة الكربون وانتقال الطاقة على المستوى العالمي.

وذكر باربارو أن القارة لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها من خلال إنشاء شراكات متبادلة المنفعة على قدم المساواة وبما يتوافق مع الأهداف التي حددتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مع أجندة 2063 ومع إعلان نيروبي الأخير الموقع بمناسبة قمة المناخ الإفريقية.

وقال إن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز التزام إيطاليا بدعم التحول الآمن والعادل والمستدام للطاقة على المستوى العالمي، حيث تعد كفاءة الطاقة إحدى الركائز الأساسية لزيادة أمن الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتشجيع خفض الانبعاثات في جميع المجالات.

وذكر أن المؤتمر يعد من بين الأحداث الدولية الرئيسية المتعلقة بموضوع كفاءة الطاقة. ولأول مرة، سيعقد هذا الحدث في القارة الأفريقية، مما يدل على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لأفريقيا كشريك عالمي في تحول الطاقة.

وقال باربارو إنه سيناقش مع الجانب الكيني موضوع الوصول إلى الطاقة النظيفة و المشاريع والحلول للحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز تحديد الفرص المحتملة الجديدة للتعاون في سلاسل توريد الطاقة المستدامة.

وأوضح أن المحور الثاني، هو موضوع الاستدامة في الرياضة، الأمر الذي تتناوله الوزاره باهتمام كبير.