ناشد بابا الفاتيكان فرانسيس الحكومات من أجل وقف التصعيد وبذل كل جهد للانخراط في الحوار والمفاوضات.

ودعا البابا فرنسيس، في نهاية صلاة التبشير الملائكي، في ساحة القديس بطرس للصلاة من أجل السودان، حيث الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ولم يتم التوصل لحل سلمي بعد.

وشدد البابا على ضرورة إسكات صوت الأسلحة، وإلتزام السلطات المحلية والمجتمع الدولي، تقديم المساعدة إلى السكان والعديد من النازحين.

وتابع بابا الفاتيكان: دعونا لا ننسى أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار المعذبة.