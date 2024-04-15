بابا الفاتيكان يطالب بوقف العنف في الشرق الأوسط

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن القلق جراء الوضع في إسرائيل وذلك بعد التدخل الإيراني.

وقال البابا فرانسيس بعد الصلاة من ساحة القديس بطرس: أوجه نداء صادقا لوقف دوامة العنف. فلا يهدد أحد وجود الآخرين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف البابا أنه على جميع الأمم تقف معًا من أجل السلام. وتابع: دعوا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في دولتين متجاورتين، جنبًا إلى جنب.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE