أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن القلق جراء الوضع في إسرائيل وذلك بعد التدخل الإيراني.

وقال البابا فرانسيس بعد الصلاة من ساحة القديس بطرس: أوجه نداء صادقا لوقف دوامة العنف. فلا يهدد أحد وجود الآخرين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف البابا أنه على جميع الأمم تقف معًا من أجل السلام. وتابع: دعوا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في دولتين متجاورتين، جنبًا إلى جنب.