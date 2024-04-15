أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن القلق جراء الوضع في إسرائيل وذلك بعد التدخل الإيراني.
وقال البابا فرانسيس بعد الصلاة من ساحة القديس بطرس: أوجه نداء صادقا لوقف دوامة العنف. فلا يهدد أحد وجود الآخرين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وأضاف البابا أنه على جميع الأمم تقف معًا من أجل السلام. وتابع: دعوا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في دولتين متجاورتين، جنبًا إلى جنب.
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