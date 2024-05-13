جدد بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد، النداء من أجل تبادل عام لجميع السجناء بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً استعداد الكرسي الرسولي لدعم كل جهد في هذا الصدد، وخاصة للجرحى والمرضى.

وقال البابا من ساحة القديس بطرس بروما: نواصل الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا، وفلسطين، وإسرائيل، وميانمار… نصلي من أجل السلام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما أشار البابا إلى الاحتفال بعيد الأم، مضيفاً: نفكر بامتنان في جميع الأمهات، ونصلي أيضًا من أجل الأمهات اللاتي ذهبن إلى السماء.