بابا الفاتيكان: يجب عدم نسيان سوريا التي تعاني من حرب طويلة

ROMA - 22/04/2023 Piazza San Pietro Udienza ai partecipanti di Azione Cattolica al pellegrinaggio di ringraziamento per la Beatificazione di Armida Barelli nella foto Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio (ROMA - 2023-04-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال بابا الفاتيكان فرانسيس إنه علم بارتياح أنه تم إطلاق سراح مدرس وأربع راهبات تم اختطافهم في 23 فبراير في هايتي، مطالبا بإطلاق سراح الرجلين الدينيين الآخرين وجميع الأشخاص الذين ما زالوا مختطفين في ظل أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

ودعا البابا فرانسيس خلال قداس الأحد الملائكي في ساحة القديس بطرس جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التخلي عن أي مصلحة خاصة والانخراط بروح التضامن في البحث عن الصالح العام، ودعم الانتقال السلمي نحو بلد مجهز، بمساعدة المجتمع الدولي.

كما صلى البابا من أجل السكان الذين عذبتهم الحرب في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل والسودان، مضيفاً: دعونا لا ننسى سوريا، البلد الذي يعاني بشدة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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