قال بابا الفاتيكان فرانسيس إنه علم بارتياح أنه تم إطلاق سراح مدرس وأربع راهبات تم اختطافهم في 23 فبراير في هايتي، مطالبا بإطلاق سراح الرجلين الدينيين الآخرين وجميع الأشخاص الذين ما زالوا مختطفين في ظل أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

ودعا البابا فرانسيس خلال قداس الأحد الملائكي في ساحة القديس بطرس جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التخلي عن أي مصلحة خاصة والانخراط بروح التضامن في البحث عن الصالح العام، ودعم الانتقال السلمي نحو بلد مجهز، بمساعدة المجتمع الدولي.

كما صلى البابا من أجل السكان الذين عذبتهم الحرب في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل والسودان، مضيفاً: دعونا لا ننسى سوريا، البلد الذي يعاني بشدة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.