التقى بابا الفاتيكان فرانسيس مع نزلاء سجن جوديكا خلال زيارته إلى البندقية، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع نزع كرامة الإنسان.

وأشار البابا إلى المفارقة أن البقاء في السجن يمكن أن يمثل بداية شيء جديد، من خلال إعادة اكتشاف الجمال غير المتوقع فينا وفي الآخرين.

وأضاف بابا الفاتيكان: نحن جميعًا إخوة ولا يمكن لأحد أن ينكر الآخر. لديكم مكانة خاصة في قلبي، مشيراً إلى أن السجن يمثل واقع قاس مع مشكلات مثل الاكتظاظ ونقص الهياكل والموارد، وأحداث العنف تولد الكثير من المعاناة، ولكنها يمكن أن تصبح أيضًا مكانًا للولادة الجديدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر البابا أنه من الضروري أن يوفر نظام السجون أيضًا للسجناء أدوات ومساحات للنمو الإنساني والروحي والثقافي والمهني، مما يخلق الظروف اللازمة لإعادة اندماجهم الصحي.