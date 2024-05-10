قال بابا الفاتيكان فرانسيس إن عدد الولادات هو المؤشر الأول لأمل الناس، مشدداً على أنه بدون الأطفال والشباب، يفقد البلد رغبته في المستقبل.

وأضاف البابا: في إيطاليا، على سبيل المثال، يبلغ متوسط ​​العمر حاليًا سبعة وأربعين عامًا، ولا يزال يتم تسجيل أرقام قياسية سلبية جديدة. لسوء الحظ، إذا اعتمدنا على هذه البيانات، فسنضطر إلى القول إن إيطاليا تفقد أملها في المستقبل تدريجياً، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار البابا إلى أن القارة الأوروبية تتحول بشكل متزايد إلى قارة قديمة ومتعبة ومستسلمة، لذا ملتزمون بالتخلص من الوحدة والألم الناجمين عن عدم القدرة على الاستمتاع.