قال بابا الفاتيكان فرانسيس بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في روما، الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ ما يحدث في الشرق الأوسط.

وعبر البابا عن الأمل في ألا ينتشر الصراع، الدموي والعنيف بشكل رهيب، إلى أبعد من ذلك.

وأضاف بابا الفاتيكان: أصلي من أجل جميع الضحايا، وخاصة من أجل الأطفال الأبرياء، وأعرب عن قربي من الطائفة الدرزية في الأراضي المقدسة ومن السكان في فلسطين وإسرائيل ولبنان. دعونا لا ننسى ميانمار.

ودعا البابا للتحلى بالشجاعة لاستئناف الحوار والتوصل لوقف إطلاق في غزة وعلى جميع الجبهات على الفور، و تحرير الرهائن وإيصال المساعدات للسكان.

وشدد البابا على أن الهجمات وعمليات القتل لا يمكن أن تكون حلاً على الإطلاق. وتابع: إنها لا تساعد على السير في طريق العدالة، طريق السلام، لكن تولد المزيد من الكراهية والانتقام. كفى أيها الإخوة والأخوات! الحرب هزيمة!.

كما عبر البابا عن القلق بشأن فنزويلا التي تمر بوضع حرج، داعياً الأطراف للبحث عن الحقيقة وممارسة الاعتدال وتجنب أي نوع من العنف، وتسوية النزاعات من خلال الحوار.