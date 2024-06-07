بابا الفاتيكان: الحرب فشل للسياسة والإنسانية

Roma - Basilica di San Pietro Messa della Pentecoste presieduta da Papa Francesco (Roma - 2024-05-19, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس أن الحرب هي فشل السياسة والإنسانية، كما أنها استسلام مخزي، وهزيمة أمام قوى الشر.

وأضاف بابا الفاتيكان: في إسرائيل وفلسطين نشهد منذ أشهر سلسلة متزايدة من العداء ونرى العديد من الأبرياء يموتون أمام أعيننا.

وأشار البابا إلي أن كل هذه المعاناة، ووحشية الحرب، والعنف الذي تطلقه، والكراهية التي تزرعها في الأجيال القادمة، يجب أن تقنعنا بأن كل حرب تترك العالم أسوأ مما وجدته.

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