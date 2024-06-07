اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس أن الحرب هي فشل السياسة والإنسانية، كما أنها استسلام مخزي، وهزيمة أمام قوى الشر.

وأضاف بابا الفاتيكان: في إسرائيل وفلسطين نشهد منذ أشهر سلسلة متزايدة من العداء ونرى العديد من الأبرياء يموتون أمام أعيننا.

وأشار البابا إلي أن كل هذه المعاناة، ووحشية الحرب، والعنف الذي تطلقه، والكراهية التي تزرعها في الأجيال القادمة، يجب أن تقنعنا بأن كل حرب تترك العالم أسوأ مما وجدته.