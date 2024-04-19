تحدث بابا الفاتيكان فرانسيس في صالة نيرفي أمام ستة آلاف طالب ومعلم في الشبكة الوطنية لمدارس السلام.

وقال البابا: هذه الرحلة المليئة بالأفكار والمبادرات والدورات التدريبية والأنشطة تهدف إلى تعزيز رؤية جديدة للعالم. أشكركم على كونكم مليئين بالحماس في السعي لتحقيق أهداف الجمال والخير، وسط الأوضاع المأساوية والظلم والعنف الذي يشوه كرامة الإنسان.

وأضاف البابا فرانسيس: شكرًا لأنكم ملتزمون بشغف وكرم العمل في موقع بناء المستقبل، والتغلب على إغراءات الحياة التي تركز فقط على اليوم، والتي تخاطر بفقدان القدرة على تحقيق أحلام كبيرة.

وشدد على الحاجة للعيش بمسؤولية، والتطلع إلى الأمام، وزرع بذور السلام يومًا بعد يوم التي ستكون قادرة على الإنبات وتحمل ثمارًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.