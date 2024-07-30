كشفت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي ايستات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.2٪ مقارنة بالربع السابق.

وشهد الربع الثاني يومي عمل أقل من الربع السابق ويوم عمل أكثر من الربع الثاني من عام 2023.

ويعد التغير الدوري مزيج من انخفاض القيمة المضافة في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي الصناعة وزيادة في قطاع الخدمات.

كما هناك مساهمة إيجابية من المكون الوطني (إجمالي المخزون) ومساهمة سلبية من صافي المكون الأجنبي.