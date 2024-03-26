وقع حادث خطير في الساعة 6.30 صباحا بتوقيت إيطاليا في بالتيمور الأمريكة، حين اصطدمت سفينة شحن بعمود جسر فرانسيس سكوت كي، ما أسفر عن انهيار الجسروسقوط عشرات المركبات في المياه.

واشتعلت النيران في السفينة وغرقت، فيما تسبب انهيار جزء من الجسر الذي يبلغ طوله 2.6 كيلومتر وسقوط عدة مركبات في نهر باتابسكو.

وتوجة خفر السواحل وشرطة بالتيمور ورجال الإطفاء والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى على الفور إلى مكان الحادث بقوارب الإنقاذ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت تقارير إنه كانت هناك حوالي 10 مركبات على الجسر عندما انهار، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين ويعتقد أنهم سقطوا في المياه.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بالتيمور إن “تركيزنا في هذا الوقت ينصب على إنقاذ وانتشال هؤلاء الأشخاص”.

ويعتقد أن السفينة التي ترفع علم سنغافورة هي دالي التي كانت متوجهة إلى كولومبو بسريلانكا.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان على علم بالحادث وكان على اتصال بالحاكم ويس مور والمسؤولين المحليين.