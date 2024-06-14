تعقد الدورة السابعة للمنتدى الدولي للتنمية بإفريقيا (FIAD) بالدار البيضاء يومي 27 و 28 يونيو 2024، وذلك تحت تنظيم مجموعة التجاري وفا بنك، بشراكة مع الصندوق الإفريقي “المدى”، وسيجمع معًا حوالي 2000 من الطهاة وصانعي السياسات من 30 دولة أفريقية بالإضافة إلى الدول الشريكة.

ويعمل هذا المنتدى باعتباره منصة أساسية للقطاع الخاص الأفريقي، على تحفيز التجارة والاستثمارات والتعاون بين البلدان الأفريقية.

ويسلط موضوع هذا العام “هنا نستثمر”، الضوء على الأهمية الحاسمة للاستثمار في القارة. ويلتزم نادي التنمية الأفريقي بتعزيز ممرات الأعمال بين القارات، من خلال تنظيم 37 مهمة متعددة القطاعات في 10 دولة.

ومنذ إنشائه في عام 2010، استقبل المنتدى ما يقرب من 21000 مشارك وكان حافزًا لأكثر من 25500 اجتماع عمل، مما عزز التنمية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة الزراعية والبنية التحتية والاتصالات والصحة والطاقة.