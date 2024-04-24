انعقد الاجتماع الثاني لغرفة التحكم بشأن خطة ماتي الإيطالية حول أفريقيا في الصالة الخضراء بقصر كيجي الإيطالي، برئاسة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني و الوزارات المعنية ومؤتمر الأقاليم والمقاطعات ذاتية الحكم.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف أجهزة الدولة والشركات المملوكة للقطاع العام والجامعات والأبحاث والقطاع الثالث والشركات الخاصة التي تعنى بالتعاون و التطوير.

و خلال الاجتماع، تم التذكير بالبعثتين الأخيرتين لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى مصر (17 مارس) وتونس (17 أبريل)، مما سمح بتوقيع اتفاقيات مهمة في بعض قطاعات التدخل التي حددتها الخطة: الزراعة والمياه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

والهدف من الاجتماع دراسة نسخة موحدة من الوثيقة الموجزة لخطة ماتي، في ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء غرفة التحكم، في ضوء الانتهاء من الوثيقة، التي سيتم إرسالها إلى البرلمان لإبداء رأي اللجان النيابية المختصة.