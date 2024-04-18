خصص يوم كامل للاجتماعات بين الطلاب والشركات، لتعزيز الانتقال من الجامعة إلى عالم العمل، وذلك من خلال يوم التوظيف Unipa، الذي تم تنظيمه في الحرم الجامعي بباليرمو بمشاركة 103 شركات من قطاعات متعددة وتشغيلية شخصيًا وعن بعد.

و يشكل هذا الحدث مواجهة حقيقية بين الأطراف المعنية، حيث يستطيع الطلاب متابعة العروض التقديمية للشركة و إرسال سيرتهم الذاتية وإجراء مقابلات العمل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال ماركانتونيو رويسي، مندوب التوظيف في جامعة باليرمو: نريد أن نسمح للشباب من جميع الدورات الدراسية بالوصول إلى عالم الأعمال وأنواع مختلفة من فرص العمل.

فيما قال إنريكو نابولي، نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تشهد اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي تبحث عن موظفين ذوي مؤهلات عالية، ويمثل الحاضرون الذين يزيد عددهم عن مائة أهمية أكبر بكثير العدد مقارنة بالسنوات السابقة.