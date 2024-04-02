أكدت الحكومة الليبية المكلفة استعدادها لاستضافة المؤتمر الأفريقي الأوروبي الأول حول الهجرة في بنغازي نهاية مايو المقبل.

ونظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الحكومية ندوة تحضيرية حول الهجرة المتوسطية في طنجة بالمغرب.

وشهد هذا الحدث، الذي أقيم بالتعاون مع لجنة البحر الأبيض المتوسط ​​للهجرة واللجوء، مشاركة مجموعة متنوعة من الأكاديميين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من ليبيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والسنغال والمغرب وتونس، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، استعرض عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، جهود الحكومة في معالجة قضايا الهجرة وتقديم المساعدة للمهاجرين من أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

ويسلط المؤتمر والندوة التحضيرية الضوء على الدور النشط الذي تسعى ليبيا إلى لعبه في مواجهة تحديات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. ويمثل المؤتمر لحظة حاسمة للجهود التعاونية بين أفريقيا وأوروبا كما يسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون الدولي لمعالجة تعقيدات الهجرة والاحتياجات الإنسانية للمهاجرين.