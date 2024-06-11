كشفت بيانات بنك إيطاليا، انخفاض القروض المقدمة في شهر أبريل للقطاع الخاص بنسبة 2.2% على مدى اثني عشر شهرًا (2.4% في الشهر السابق).
وانخفضت القروض المقدمة للعائلات بنسبة 1.2% خلال الاثني عشر شهرًا (1.4% في الشهر السابق) بينما انخفضت القروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 3.4% (3.9% في الشهر السابق).
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6%، فيما ارتفع تمويل السندات بنسبة 21.6%.
وفي أبريل، بلغت أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها خلال الشهر للعائلات لشراء المنازل، بما في ذلك النفقات الإضافية، 4.09% (4.21% في مارس).
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