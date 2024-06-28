أظهر المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات) أن مالطا لديها واحدة من أعلى النسب المئوية للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الإنفاق على التعليم مرتفع للغاية.

وفقًا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن 40.8% من سكان مالطا لديهم مستوى تعليمي أقل من الثانوي، كما أن الدول الأعضاء الأخرى الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها إحصاءات تعليمية مماثلة هي البرتغال وإيطاليا وإسبانيا حيث تبلغ مستويات التعليم المنخفضة 46.2% و41.7% و40.1% من سكانها.

وأكدت بيانات يوروستات أن 31.1% من السكان المالطيين حصلوا على التعليم المتوسط، والذي يشمل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي غير العالي.

و في جميع البلدان تقريبًا، يوجد عدد أكبر من الأشخاص ذوي المؤهلات المتوسطة والتوجه المهني مقارنة بالأشخاص ذوي التوجه العام. ولم يكن هذا هو الحال في مالطا. وأشار يوروستات إلى أن “مدى انتشار هذه المؤهلات في بلد ما يعكس أنظمة التعليم الوطنية وأسواق العمل على حد سواء”. وفقًا لبيانات يوروستات، يتمتع 28.1% من المالطيين بمستوى عالي من التعليم، بما في ذلك الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.